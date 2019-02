Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für BASF nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 64 Euro belassen. Das vierte Quartal sei schwach gewesen und im ersten Halbjahr 2019 stehe der Chemiekonzern vor Herausforderungen, schrieb Analyst Laurence Alexander in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Konjunktursorgen vor allem mit Blick auf die Automobilindustrie sollten die Aktie zunächst in einer engen Kursspanne halten, bis es mehr Signale für anziehende Geschäfte im zweiten Halbjahr gebe./ajx/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2019 / 09:34 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2019 / 09:34 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0035 2019-02-27/12:39

ISIN: DE000BASF111