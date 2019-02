Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Beiersdorf auf "Hold" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. Nach Henkel, Colgate und Coca-Cola sei Beiersdorf nun schon der vierte große Akteur unter den Konsumgüterkonzernen, die ihre Margenziele anpassten, schrieb Analyst Martin Deboo in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Beiersdorf trete somit dem "Margen-Reset-Club" bei. Dies dürfte dazu führen, dass die Marktschätzungen für den Gewinn je Aktie des Dax-Konzerns in diesem Jahr im mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich sinken. Dies werfe zudem Fragen auf bezüglich der Entwicklung bei Konzernen wie Unilever und Reckitt Benckiser./ajx/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2019 / 20:49 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2019 / 00:00 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0036 2019-02-27/12:40

ISIN: DE0005200000