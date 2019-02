Mit Abgaben dürfte die Wall Street in den Handel am Mittwoch starten. Teilnehmer verweisen zur Begründung auf die Eskalation im Konflikt zwischen Indien und Pakistan. Einen Tag nach den indischen Luftangriffen in Pakistan haben pakistanische Kampfflugzeuge nach Militärangaben zwei indische Flugzeuge abgeschossen. Indien warf Pakistan eine Verletzung seines Luftraums über dem indischen Teil Kaschmirs vor. Beide Staaten sind Atom-Mächte und haben bereits mehrere Kriege gegeneinander geführt. Die Entwicklungen hatten auch die Aktienmärkte in Asien schon belastet.

"Angesichts der Geschichte und der verschärften Spannungen zwischen Indien und Pakistan ist es schwer zu sagen, wie es weitergeht", sagt Mohammed Kazmi, Portfoliomanager bei Union Bancaire Privée. "Doch wenn die Situation nicht eskaliert, werden sich die Märkte wieder erholen", ergänzt der Teilnehmer. Daneben sind die Blicke auf das Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un sowie die Entwicklungen im Handelsstreit zwischen den USA und China gerichtet.

Der Future auf den S&P-500 reduziert sich aktuell um 0,2 Prozent. An neuen US-Konjunkturdaten steht nur der Auftragseingang Industrie für Dezember auf der Agenda.

Bei den Einzelwerten bricht die Aktie von Weight Watchers vor der Startglocke um knapp 35 Prozent ein. Das Unternehmen legte durchwachsene Geschäftszahlen für das Schlussquartal 2018 vor, enttäuschte jedoch mit dem Ausblick für 2019 auf der ganzen Linie, denn hier hatten Analysten deutlich mehr erwartet. Das Unternehmen selbst sprach von einem schwachen Jahresauftakt.

Für die Papiere von Mylan ging es nachbörslich um knapp 10 Prozent nach unten. Im Handel war von schwachen Viertquartalszahlen die Rede. Zugleich schockte das Unternehmen mit dem Ausblick. Denn Mylan erwartet für 2019 Ergebnisse signifikant unter Markterwartung. Vorbörslich ist die Aktie noch nicht aktiv.

Dagegen dürfte es für die Titel von Palo Alto Networks deutlicher aufwärts gehen. Das auf Netzsicherheit spezialisierte Unternehmen überraschte mit seinen Zweitquartalszahlen positiv, denn die Marktprognosen wurden geschlagen - trotz eines Nettoverlustes. Die Aktie gewann nachbörslich knapp 10 Prozent, ist allerdings vor der Startglocke noch nicht aktiv.

