Eine Folge in Spielfilmlänge zum Staffelstart von "Letzte Spur Berlin": Am Freitag, 1. März 2019, 21.15 Uhr, beginnt mit "Sommersonnenwende" die achte Staffel der ZDF-Krimiserie. In der ZDFmediathek ist die erste Folge bereits abrufbar. In zwölf neuen Folgen untersuchen Kriminalhauptkommissar Oliver Radek (Hans-Werner Meyer) und seine Kollegen Mina Amiri (Jasmin Tabatabai), Lucy Elbe (Josephin Busch) und Alexander von Tal (Aleksandar Radenkovic) das Schicksal spurlos verschwundener Personen. In Episodenrollen spielen neben vielen anderen Martin Brambach, Claudia Eisinger, Thomas Heinze, Oliver Korittke, Birge Schade und Anna Thalbach.



Zu Beginn der neuen Staffel ermitteln Oliver Radek und seine Kolleginnen von der Vermisstenstelle, Mina Amiri und Lucy Elbe, zunächst nur zu dritt. Doch als ein Vermisster tot aufgefunden wird, taucht Ex-Kollege Alexander von Tal plötzlich auf, der jetzt bei der Mordkommission arbeitet. Insbesondere für Mina Amiri ist die Begegnung mit ihrer damaligen Affäre nicht einfach, da sie gerade versucht, ihre Ehe zu retten. Radek hat es zur Vermisstenstelle verschlagen, weil er Menschen Hoffnung anstelle von tödlicher Gewissheit geben wollte. Dennoch ist er auch hier mit Schattenseiten seines Berufes konfrontiert, denn manchmal gibt es zwingende Gründe, warum jemand nicht zu seiner Familie zurückkehren möchte. Lucys neuer Schwarm arbeitet bei der Spurensicherung. Doch sie wäre nicht Lucy, wenn sie selbst dabei nicht ordentlich ins Straucheln geraten würde. Alexander, ab der zweiten Folge wieder fest im Team dabei, wird mit seiner Vergangenheit konfrontiert. Als neue Hinweise auftauchen, die den Tod seiner Schwester in ein neues Licht rücken, droht er den Boden unter den Füßen zu verlieren.



