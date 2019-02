Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Akzo Nobel von 68 auf 78 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Das Chemie-Unternehmen habe ermutigende Fortschritte bei der Restrukturierung und den Kapitalrenditen erzielt, schrieb Analyst Chetan Udeshi in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dies sei in der aktuellen Bewertung aber eingepreist. In dem neuen Ziel seien höhere Bewertungen der Branche und der beschleunigte Aktienrückkauf berücksichtigt./mf/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2019 / 21:43 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2019 / 00:15 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: NL0013267909