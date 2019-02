Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2019-02-27 / 12:39 Pressemitteilung *Dentons verstärkt sich mit neuem Partner für Bankaufsichtsrecht und Finanzmarktregulierung in Frankfurt* *Frankfurt, 27. Februar 2019* - Die globale Wirtschaftskanzlei Dentons gewinnt zum März Dr. Holger Schelling, LL.M. (Harvard) als neuen Partner. Schelling wird vom Frankfurter Standort aus den Bereich Bankaufsichtsrecht und Finanzmarktregulierung verstärken. Er wechselt von Mayer Brown, wo er seit 2016 Counsel war. Zuvor war er bei Clifford Chance tätig und sammelte danach Inhouse-Erfahrung bei der DZ BANK. Holger Schelling verfügt über besondere Expertise in der Beratung von Banken und Finanzdienstleistern zum Bank- und Wertpapieraufsichtsrecht sowie bei Rechtsfragen zu Derivaten. Zu seinen Mandanten gehören darüber hinaus Fintech-Unternehmen, die er zu Zahlungsdienstleistungen sowie zur Blockchain/Distributed Ledger-Technologie berät. Zudem vertritt Schelling Mandanten in aufsichtsrechtlichen Verfahren gegenüber Regulierungsbehörden. "Das globale Netzwerk und der besondere Fokus von Dentons auf den Bereich neue Technologien bietet mir eine optimale Basis für meine Beratung", so Holger Schelling. Andreas Ziegenhagen, Germany Managing Partner von Dentons: "Mit Holger Schellings Zugang bedienen wir gleich zwei strategisch wichtige Punkte: wir reagieren erstens auf die zunehmende Nachfrage unserer Mandanten, die sich professionelle Beratung in einem aufsichtsrechtlich herausfordernden Umfeld wünschen. Zweitens treiben wir mit der Verstärkung in Frankfurt unsere Wachstumsstrategie im Bank- und Kapitalmarktrecht konsequent weiter voran." Dr. Arne Klüwer, Leiter der Bank- und Finanzrechtspraxis von Dentons: "Holger Schelling und ich kennen uns seit vielen Jahren und wir haben bereits eng zusammengearbeitet. Mit seinem Profil ist er ein besonderer Gewinn für unser Team. Er wird unsere gewachsene Praxis im Bereich Financial Regulatory ideal mit seinem Fachwissen und seiner umfassenden Erfahrung ergänzen." Mit dem Zugang von Schelling baut Dentons das in jüngerer Vergangenheit bereits dynamisch gewachsene Bank- und Kapitalmarktrechtsteam um die Partner Dr. Arne Klüwer und Robert Michels weiter aus. Das Team umfasst inzwischen 20 Berufsträger. Erst im vergangenen Jahr war es durch den Zugang zweier Partner, Michael Huertas und Jobst von Steinsdorff, sowie zweier Sozias, Verena Etzel und Surbhi Malhotra-Trenkel, weiter gewachsen. *Kontakt:* *Pressekontakt:* Andreas Ziegenhagen Christine Wolf Germany Managing Partner Communications Manager Germany T +49 69 4500 12 144 T +49 89 244408 480 E andreas.ziegenhagen@dentons.com E christine.wolf@dentons.com *Über Dentons* Dentons ist die weltweit größte Wirtschaftskanzlei. Mandanten schätzen die hohe Qualität und sehen in der globalen Aufstellung einen echten Mehrwert. Dentons gehört zu den Top Kanzleien des Acritas Global Elite Brand Index, ist Preisträger des BTI Client Service 30 Awards und wird in führenden Wirtschafts- und Rechtsmedien für Innovationen im Mandantenservice ausgezeichnet. Dies umfasst auch die Gründung von Nextlaw Labs und Nextlaw Global Referral Network. Mit polyzentrischem Ansatz und herausragenden Berufsträgern setzt Dentons neue Maßstäbe in der Rechtsberatung. Hiervon profitieren Mandanten überall dort, wo sie leben oder Geschäfte tätigen. www.dentons.com [1] Ende der Pressemitteilung Emittent/Herausgeber: Dentons Schlagwort(e): Dienstleistungen 2019-02-27 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 781705 2019-02-27 1: https://link.cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=6654c1fb77f7ae3ed6631647da3be062&application_id=781705&site_id=vwd&application_name=news

