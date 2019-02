Der Kaffeepreis tat sich in den Wochen seit unserer letzten Kommentierung erwartungsgemäß schwer. Mittlerweile hat er sich bedrohlich dem markanten Tief aus dem September vergangenen Jahres genähert. Sollte die Korrektur in diesem Bereich nicht zum Stehen kommen, droht weiteres Ungemach. Rückblick. In unserer Kommentierung vom 30.01. hieß es u.a. "[…] ...

Den vollständigen Artikel lesen ...