Hannover (www.anleihencheck.de) - Die Nordic Investment Bank (NIB; Rating: -/Aaa/AAA) berichtete in der vergangenen Woche über das abgelaufene Geschäftsjahr, so Dr. Norman Rudschuck, CIIA, und Thomas Scholz, CIIA von der Nord LB.Das Nettoergebnis sei leicht auf EUR 173 Mio. (EUR -38 Mio.) gesunken. Zurückzuführen sei dies nahezu ausschließlich auf das Zinsergebnis von netto EUR 223 Mio. (EUR -25 Mio.), was wesentlich auf geringere Erträge aus der Treasurytätigkeit zurückzuführen sei, was mit dem niedrigen Zinsumfeld begründet werde. Der Zinsertrag von EUR 154 Mio. sei im Jahresvergleich stabil geblieben. Das Kreditportfolio sei analog des Mandats auf EUR 19,07 Mrd. (EUR +1,83 Mrd.) erweitert worden. Wenngleich sich die Ratings der Kredite innerhalb des Kreditportfolios leicht in Richtung des unteren Investmentgrades verschoben hätten, sei dennoch eine Steigerung des gesamten Anteils der Investmentgraderatings zu verzeichnen (2018: 89%; 2017: 86%). Die NIB habe in 2018 EUR 6,62 Mrd. an den Kapitalmärkten eingesammelt. Insgesamt stünden EUR 26,247 Mrd. aus. Davon seien EUR 3,038 Mrd. in Euro denominiert. Die NIB sei LCR Level 1 klassifiziert und habe ein Risikogewicht von 0% nach CRR. (27.02.2019/alc/a/a) ...

