Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Airbus auf "Overweight" mit einem Kursziel von 132 Euro belassen. Ein Treffen mit Airbus-Chef Faury habe den Eindruck vermittelt, dass dieser eine aktionärsfreundliche Politik betreibe, so Analyst David Perry in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Aktie des Flugzeugbauers bleibe für JPMorgan einer der Top-Werte./mf/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2019 / 22:01 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2019 / 22:03 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0049 2019-02-27/13:36

ISIN: NL0000235190