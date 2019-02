Coburg (ots) -



Neu auf deutschem Markt: Ambulante Zusatzversicherung mit Ansparmöglichkeit



Pflegevorsorge PMvario: Individuelle Absicherung in Pflegegraden



Die Gesetzliche Krankenversicherung bietet eine Grundabsicherung. Mit Zusatztarifen lässt sich das Angebot aufwerten. Rund 20 Millionen der 72,3 Millionen gesetzlich Versicherten nutzen diese Möglichkeit mittlerweile - überwiegend für Zahnersatz. Erst 8 Millionen haben ambulante Zusatztarife und 2,6 Millionen eine Pflegezusatzversicherung abgeschlossen. Als erste private Krankenversicherung auf dem deutschen Markt bietet die HUK-COBURG Krankenversicherung jetzt eine ambulante Zusatzversicherung mit Ansparmöglichkeit. Nimmt ein Kunde bestimmte Leistungen nicht jährlich in Anspruch, kann er Geld ansparen. Verzichtet er beispielsweise auf die neue Brille, lassen sich pro Jahr 100 Euro bzw. maximal 1.000 Euro zurücklegen.



Der ambulante Rundumschutz beinhaltet neben Leistungen für Heilpraktiker und der Übernahme von nicht verschreibungspflichtigen Medikamenten auch Zuschüsse für eine operative Korrektur der Sehschärfe, Vorsorgeuntersuchungen und Präventionsmaßnahmen. Außerdem finden Kunden des ambulanten Zusatztarifs in der App "Meine Gesundheit" ein spezielles Rückentraining zur Vorsorge oder Linderung chronischer Rückenschmerzen.



Neue Pflegevorsorge



Die Zahl der Pflegefälle steigt von Jahr zu Jahr. Die Leistungen der gesetzlichen Pflegeversicherung reichen zur Sicherung des Lebensstandards oft nicht aus. Die neue Pflegevorge PMvario ermöglicht passgenaue Lösungen. Der Kunde bestimmt die Höhe der Absicherung in den einzelnen Pflegegraden. Ebenso liegt die Gewichtung von ambulanten und stationären Leistungen in seinem Ermessen. Ändern sich seine Lebensumstände während der Laufzeit, lässt sich der Tarif ohne Gesundheitsprüfung problemlos anpassen.



