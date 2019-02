Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Rio Tinto nach Zahlen für 2018 auf "Overweight" mit einem Kursziel von 5050 Pence belassen. Das Zahlenwerk habe die Erwartungen übertroffen, schrieb Analyst Dominic O'Kane in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Bewertungsabstand zu BHP Billiton habe sich unterdessen noch ausgeweitet, obwohl die Entwicklung der freien Mittel bei Rio Tinto in den kommenden zwei j Jahren besser sein dürfte./mf/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 27.02.2019 / 07:11 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2019 / 07:15 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0052 2019-02-27/13:43

ISIN: GB0007188757