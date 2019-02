China-Solarmodulbauer JinkoSolar hat jetzt eine neue Modulfabrik in den USA eröffnet. Mit einer Kapazität von 400 Megawatt ist es die drittgrößte des Landes nach Teslas Gigafabrik und der Fabrik von First Solar. pv magazine bestätigte, dass vier neue Fabriken mit einer Gesamtkapazität von 3,8 Gigawatt im Bau oder bereits in Betrieb sind. JinkoSolar hatte Ende 2018 darauf hingewiesen, dass die Kapazitäten wieder gut ausgelastet sind und einen optimistischen Ausblick auf das Jahr 2019 gegeben. Für mutige Anleger ist JinkoSolar aufgrund einer hohen Fremdkapitalquote und Fix-Kosteninvestionen eine Aktie mit "dem größten Hebel - finanziell und operativ", wie auch im neuen AKTIONÄR TV dargelegt wird:

Den vollständigen Artikel lesen ...