Wien (ots/PRNewswire) - Esaote feiert auf dem European Congress of Radiology ECR 2019 (Stand X5/510) die Premiere des MyLabX8 - eine vielseitige Ultraschallplattform mit höchster Leistungsfähigkeit, die Krankenhäuser und Kliniken bei den Herausforderungen der heutigen Zeit unterstützen soll.



Das Produktprofil basiert, auf der vor kurzem vorgestellten, ULTRA-Technologie und setzt neue Maßstäbe in der Ultraschallbildgebung und für eine erstklassige Patientenversorgung.



"Das neue MyLabX8 soll die tägliche Klinikroutine als zuverlässiger Assistent unterstützten", sagte Luca Bombino, Head of Ultrasound Global Marketing bei Esaote. "Wir nutzen eine skalierbare Technologie, um unsere Produkte im Ultraschall komplett zu erneuern. Wir integrieren eine erstklassige Leistungfähigkeit und herausragende Funktionsmerkmale in unsere kostengünstigere Systeme, ohne Kompromisse in der klinischen Sicherheit, im Patientendurchsatz und in der Zuverlässigkeit."



Esaote orientierte sich beim Produktdesign schon immer am Workflow. MyLab9, das Flagschiff unter unseren Ultraschallsystemen, hat eine Vielzahl von technisch und klinische Lösungen mit dem neuen MyLabX8 gemeinsam, einschließlich der Benutzeroberfläche, sowie der Reduktion und Automatisierung der Untersuchungszeiten.



easyMode* und easyColor* sind zwei exklusive Lösungen von Esaote, mit denen sich das Ultraschallbild in 3 einfachen Schritten optimieren lässt.



Esaote startet auf dem ECR 2019 seine neue Werbekampagne "Never Stop Seeing the Unseen" und möchte damit den Fokus auf seine Stärken bei Innovationen, Forschung und Entwicklung lenken. Das Unternehmen aus Italien bekraftigt damit seine Weltmarktführerschaft bei Lösungen für diagnostische Bildgebungsverfahren.



Die Produktlinie MyLabX8 und MyLab Systeme für Ultraschall integrieren ein breites Spektrum an zukunftsweisenden Technologien, wie beispielsweise:



- Fusion-Bildgebung mit Virtual Navigator - QElaXto Shearwave-Elastografie - Very high-frequency, microV, QPack - Anwendungenoptionen zur Automatisierung von Untersuchungen, wie zum Beispiel eScan, eDoppler und erweiterte Funktionen ohne Tastenklick



* Patentierung bevorstehend



MyLab ist ein Trademark von Esaote SPA.



Technologien und Funktionsmerkmale sind system-/konfigurationsspezifisch. Änderungen vorbehalten. Informationen können sich auf Produkte bzw. Modalitäten beziehen, die noch nicht in allen Ländern zugelassen sind. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Esaote-Vertriebsmitarbeiter.



Informationen zu Esaote



Esaote ist ein Marktführer im Sektor Biomedizintechnik und hat 2017 einen Konzernumsatz von circa 250 Millionen Euro erwirtschaftet. Das Unternehmen ist auf Ultraschall, dedizierte MRT und Software für das Management von Diagnoseverfahren spezialisiert. Esaote beschäftigt derzeit 1.150 Mitarbeiter. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Genua. Es unterhält Produktions- und Forschungsabteilungen in Italien und den Niederlanden und ist in 80 Ländern der Welt aktiv.



© Copyright Esaote 2019



