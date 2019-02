Die beste Aktie im Prior Depot. 780% Kursgewinn seit der Aufnahme vor sieben Jahren. Aktueller Kurs 32,75 Euro. In der Spitze notierte die Aktie im letzten Sommer sogar mit 59,90 Euro. Nach einer kräftigen Korrektur befindet sich der Titel wieder im Aufwind. Kein Wunder, denn Gründer und CEO Enis Ersü legte zehn Jahre in Folge Rekordgewinne vor! In den letzten 20 Jahren gab es beim operativen Ergebnis ...

Den vollständigen Artikel lesen ...