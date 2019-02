Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für PSA von 24 auf 25 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. In der ersten Hälfte des von 2016 bis 2021 reichenden Strategieplans habe der Autobauer die Markterwartungen bei weitem übertroffen, schrieb Analyst Daniel Schwarz in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Im Automobilbau hätten die Franzosen eine exzellente Profitabilität erreicht und selbst bei Opel die Kurve gekriegt./bek/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 27.02.2019 / 04:00 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0057 2019-02-27/14:12

ISIN: FR0000121501