Das Analysehaus Independent Research hat das Kursziel für Aareal Bank nach Quartalszahlen von 35 auf 29 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Das Betriebsergebnis habe zwar den Marktkonsens getroffen, seine Annahme aber verfehlt, schrieb Analyst Markus Rießelmann in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Ausblick spiegele das schwierige Umfeld für die gewerbliche Immobilienfinanzierung wider, in der hoher Margendruck herrsche./bek/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 27.02.2019 / 11:30 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2019 / 12:45 / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0058 2019-02-27/14:12

ISIN: DE0005408116