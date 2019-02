Die Wirecard-Aktie hinterließ in den ersten vier Wochen dieses Jahres einen starken Eindruck und stieg um mehr als 25 Prozent an. Es schien nur eine Frage der Zeit zu sein, wann das neue DAX-Mitglied sein Allzeithoch aus dem vergangenen Jahr erreicht. Dann kamen jedoch die Berichte in der Financial Times, die dem Unternehmen unrechtmäßige Rechnungslegungspraktiken unterstellen. Dies führte zu einem massiven Abverkauf, der die Aktie auf unter 100 Euro einbrechen ließ.

Die Zurückweisungen und ... (Alexander Hirschler)

Den vollständigen Artikel lesen ...