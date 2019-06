Nach einem stabilen Handelsstart ist die Wirecard-Aktie am Freitagnachmittag kurzzeitig ans DAX-Ende abgerutscht. Grund dafür ist wieder einmal ein kritischer Artikel der Financial Times. Nach den Bilanz-Vorwürfen in Singapur erhebt deren streitbarer Autor Dan McCrum nun Geldwäschevorwürfe gegen den Zahlungsabwickler.

