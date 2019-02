Was für ein starker Auftritt von Aurora Cannabis am gestrigen Dienstag. Das Papier ging an der Heimatbörse in Toronto mit einem Plus von 6,4 Prozent aus dem Handel. Damit steuert die Aktie nun direkt auf den wichtigen Widerstand bei knapp elf Kanadischen Dollar zu. Dieser resultiert aus den Zwischenhochs vom November 2018 und Februar 2019. Gelingt der Aktie der Sprung darüber, wären dies ein klares Kaufsignal und der Weg frei in Richtung Allzeithoch. Dieses wurde im Oktober vergangenen Jahres bei 16,24 Kanadischen Dollar erzielt.

