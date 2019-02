Volvo hat gerade das 2. Auto seiner Elektroauto-Marke Polestar enthüllt - den Polestar 2. Die Reaktionen darauf sind gemischt. Bei Facebook schreibt ein User: "Aber mal richtig geil!". Doch es gibt auch kritische Stimmen. In US-Foren eckt das Design an - große Euphorie wie bei der Vorstellung des Model 3 ist noch nicht feststellbar. Tatsächlich ist die Erscheinung des Polestar 2 mutig und gefällig - aber auch weit weniger massentauglich als das Model 3. Dafür ist die Form des Polestar 2 zu neu und ungewöhnlich. Auch wenn es für die Schweden schwer wird, dem Hype rund um Tesla Stirn zu bieten, sie versuchen es: "Der Polestar 2 tritt gegen das Model 3 von Tesla an". Was Daten und Preise angeht, spielt das Elektroauto in einer Liga: Es verfügt über zwei E-Motoren und eine 78-kWh-Batterie. Die Reichweite wird mit bis zu 500 Kilometernach WLTP-Norm angegeben. Es soll später 39.900 Euro kosten. Zunächst wird aber nur die "Launch Edition" für 59.900 Euro angeboten. Aber: Während das Model 3 bereits in großen Mengen in Europa landet, soll die Produktion der Volvo-Marke erst Anfang 2020 in China starten.

Den vollständigen Artikel lesen ...