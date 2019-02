Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für Kering von 540 auf 580 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Sorgen wie beispielsweise eine zu große Abhängigkeit von der Marke Gucci würden zu hoch gehängt, schrieb Analyst Erwan Rambourg in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie zu Luxusgüterkonzernen. Der Experte stockte seine Schätzungen auf./ag/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2019 / 14:25 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0071 2019-02-27/14:39

ISIN: FR0000121485