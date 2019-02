Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für LVMH von 325 auf 355 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Franzosen seien einer der deutlichsten Profiteure des Investmentansatzes "Groß schlägt klein", schrieb Analyst Erwan Rambourg in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie zu Luxusgüterkonzernen. Er lobte die attraktive Bewertung bei robustem Wachstum und hohen Defensivqualitäten./ag/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2019 / 14:25 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0072 2019-02-27/14:40

ISIN: FR0000121014