Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für KWS Saat nach Zahlen von 334 auf 324 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Das zweite Quartal des Geschäftsjahres des Saatgutproduzenten habe von einer früher einsetzenden Nachfrage in der nördlichen Hemisphäre profitiert, schrieb Analyst Oliver Schwarz in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Negative Währungseinflüsse dürften aber die operativen Verbesserungen ausgleichen, woraus das neue Kursziel resultiere. Kurzfristig seien für die Aktie keine Impulse abzusehen./mf/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 27.02.2019 / 08:15 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0073 2019-02-27/14:44

ISIN: DE0007074007