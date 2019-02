FRANKFURT (Dow Jones)--Der Darmstädter Merck KGaA will den US-Anbieter für Elektronikmaterialen Versum Materials für knapp 6 Milliarden US-Dollar übernehmen. Der DAX-Konzern bietet nach eigenen Angaben vom Mittwoch 48 Dollar je Aktie in bar und kommt mit der Offerte dem US-Konzern Entegris Inc in die Quere, der sich mit Versum Materials eigentlich schon auf eine Fusion unter Gleichen via Aktientausch verständigt hatte.

Das Übernahmeangebot von Merck entspricht laut Merck einem Aufschlag von 51,7 Prozent auf den Schlusskurs vor Veröffentlichung des Entegris-Angebotes und einem Aufschlag von 15,9 Prozent auf den Schlusskurs der Versum-Aktie am Dienstag.

Durch die Übernahme des Unternehmens aus Tempe, Arizona, würde der Pharma- und Chemiekonzern Merck seine Position als ein führender Anbieter für Elektronikmaterialien weiter stärken. Der Konzern drückt nun aufs Tempo: Merck sei darauf vorbereitet, zügig mit der Unternehmensprüfung zu beginnen, Verhandlungen aufzunehmen und schnell zu einer Einigung über einen Zusammenschluss zu gelangen. Entegris und Versum wollen ihre Fusion bislang in der zweiten Jahreshälfte abschließen. Die Zustimmung der jeweiligen Aktionäre steht noch aus.

