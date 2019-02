Erhöhte Konnektivitätsoptionen für Indoor- und Outdoor-WLAN-Lösungen



Rolling Meadows, Illinois (ots/PRNewswire) - Cambium Networks, ein weltweit führender Anbieter von drahtlosen Netzwerklösungen, gab heute anlässlich des MWC 2019 bekannt, dass das Unternehmen als Express-Wi-Fi-Technologiepartner seine Zusammenarbeit mit Facebook durch die Integration der selbstorganisierenden Facebook-Mesh-Zugangstechnologie in das cnPilot-Portfolio für Indoor- und Outdoor-WLAN-Lösungen (h ttps://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2385626-1&h=611312586&u=https%3A%2 F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2385626-1%26h%3D738 731667%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.cambiumnetworks.com%252Fproducts %252Fwifi%252F%26a%3DcnPilot%25E2%2584%25A2%2Bportfolio%2Bof%2Bindoor %2Band%2Boutdoor%2Bof%2BWi-Fi%2BSolutions&a=cnPilot%E2%84%A2-Portfoli o+f%C3%BCr+Indoor-+und+Outdoor-WLAN-L%C3%B6sungen) ausbauen wird.



"Als Betreiber freuen wir uns, dass zwei Technologieunternehmen zusammenkommen, um Wi-Fi-Mesh-Netzwerke Wirklichkeit werden zu lassen", sagte ein Sprecher von CellC, einem Facebook-Express-Wi-Fi-Partner in Südafrika. "Facebook bringt neue Technologien, Tools und Geschäftsmodelle mit, die dazu beitragen, die Online-Gemeinde mit einem schnelleren Internet zu verbinden, und Cambium Networks leistet mit seinen kostengünstigen und bewährten Innovationen für drahtlose Verbindungen einen wesentlichen Beitrag."



"cnPilot für die Indoor- und Outdoor-Installation wurde für schnelles Einrichten und raschen Einsatz entwickelt, ohne dass erhebliche Vorleistungen und Investitionen erforderlich sind", sagte Rad Sethuraman, Vice President für Enterprise Product Management, Cambium Networks. "Die selbstorganisierende Netzzugangstechnologie von Facebook mit intelligentem Netz-Routing-Algorithmus und der Fähigkeit, die Layer-3-Konnektivität zu optimieren, passt hervorragend zu unserer Organisation. Damit wird es Netzbetreibern ermöglicht, mehrere drahtlose Optionen für WLAN-Backhaul-Verbindungen zu nutzen, zum Beispiel standardisierte WDS-Mesh-Netze, Punkt-zu-Punkt- und Punkt-zu-Mehrpunkt-Verbindungen (PTP und PMP) sowie aktuell ein verbessertes, selbstorganisierendes Ad-hoc-Netz."



Die selbstorganisierende, selbstheilende Mesh-Wi-Fi-Technologie von Facebook reduziert den für das manuelle Konfigurieren von Netzwerken erforderlichen Zeitaufwand von Betreibern. Wenn ein Zugangspunkt (access point; AP) offline geht, nutzt diese Wi-Fi-Netztechnologie ihre Fähigkeit zur Selbstreparatur, um das Netz automatisch so neu zu konfigurieren, dass der inaktive Wi-Fi-AP umgangen wird und das Netz über die verbleibenden Mesh-APs oder Gateway-APs arbeiten kann. Die selbstorganisierende Mesh-Zugangstechnologie kann sich an über 50 WLAN-APs anpassen. Klicken Sie hier für weitere Informationen zur selbstorganisierenden Mesh-Zugangstechnologie.



"cnPilot-Wi-Fi-APs mit Netzverbesserung in Kombination mit unserer erfolgreichen Partnerschaft mit Facebook stellt Dienstleistern und Mobilfunkbetreibern auf der ganzen Welt Express-Wi-Fi-Lösungen zur Verfügung", sagte Chetan Hebbalae, Senior Director für den Bereich Geschäftsentwicklung. "Ein selbstorganisierendes cnPilot-Wi-Fi-Mesh-Netzwerk kann die Netzausweitung beschleunigen und die Verfügbarkeit des Netzes insgesamt erhöhen, indem es die Notwendigkeit individueller Backhauls für Wi-Fi-APs umgeht, was wiederum Investitions- und Betriebskosten deutlich reduziert."



Express Wi-Fi ist eine Plattform, die es Dienstleistern und Mobilfunknetzbetreibern erlaubt, ihr Wi-Fi-Geschäft skalierbar und nachhaltig aufzubauen, zu betreiben, zu vergrößern und lukrativ zu halten. Facebook schließt Partnerschaften mit Dienstleistern und Betreibern, um Menschen mit schnellem, günstigem und zuverlässigem Zugang zum Internet über Wi-Fi versorgen zu können. Über dieses Programm kooperieren Dienstleister mit Gemeinden und Unternehmern auf lokaler Ebene, mit dem Ziel, die WLAN-Abdeckung auszuweiten.



Cambium Networks ist ein führender globaler Anbieter von zuverlässigen drahtlosen Konnektivitätslösungen, die die Verbindung zwischen Menschen, Orten und Dingen stärken. Cambium Networks spezialisiert sich auf drahtlose End-to-End-Lösungen mit zuverlässigen, skalierbaren und sicheren Cloud-verwalteten Plattformen, die unter herausfordernden Bedingungen betrieben werden können, und versetzt so Serviceprovider und Netzbetreiber aus Industrie, Privatwirtschaft und dem öffentlichen Bereich in die Lage, "Intelligent-Edge"-Konnektivität" aufzubauen. Der Hauptgeschäftssitz des Unternehmens befindet sich in der Nähe von Chicago und es werden Forschungs- und Entwicklungszentren in den USA, Großbritannien und Indien betrieben. Cambium Networks wird weltweit über bewährte Vertriebshändler verkauft. www.cambiumnetworks.com



