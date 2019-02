Auf der BMO Konferenz in Florida war das Übernahmeangebot von Barrick Gold für Newmont Mining das bestimmende Thema. Doch es gab noch mehr. So sprach beispielsweise der CEO von First Majestic Silver, Keith Neumeyer, über den Silbermarkt und den Silberpreis und nennt eine magische Marke, über die Silber in diesem Jahr steigen sollte.

Den vollständigen Artikel lesen ...