Berlin (ots) - Erstes ITB Virtual Reality Lab auf der weltweit führenden Reisemesse - Experten beleuchten in Halle 10.2 das Potenzial von VR und AR im Tourismus und geben Einblicke in aktuelle Technologien und Projekte - Besucher können die ITB Berlin mit Pokémon GO erkunden



Virtuelle Realität statt Reiseprospekt: Mit Virtual Reality (VR) und Augmented Reality (AR) können sich Interessierte fast lebensecht schon vor ihrem Urlaub von den Gegebenheiten vor Ort ein Bild machen. Der Blick durch die Datenbrillen ermöglicht zum Beispiel virtuelle Inspektionen von Hotelzimmern, einen 360-Grad-Spaziergang durch New York oder computeranimierte Rundgänge auf Kreuzfahrtschiffen. Erstmals beleuchtet die ITB Berlin vom 6. bis 8. März in Halle 10.2 (Stand 108) in dem neuen ITB Virtual Reality Lab die Relevanz von VR und AR als verkaufsfördernde Maßnahme im Bereich Tourismus. Experten geben Einblicke in aktuelle Technologien und Projekte und beim VR Raffle wird täglich unter den Fachbesuchern eine Oculus VR Brille verlost.



Smarte Tourismuserlebnisse als verkaufsförderndes Marketinginstrument



Eine Einführung mit Beispielen zur Destination-VR und einen Ausblick auf das dreitägige Programm des ITB Virtual Reality Labs in Halle 10.2 gibt Robert Eysoldt, Creative Consultant Zerooverhead Consulting am Mittwoch, 6. März, von 11 - 11.30 Uhr. Anschließend diskutieren vom Creative AR & VR Hub der Manchester Metropolitan University Dr. Mandy Tom Dieck, Project Manager, und Dr. Timothy Jung, Founder and Director, um 11.30 Uhr über die Chancen und Herausforderungen von VR und AR. Wie VR effektiv und fair für alle Reiseveranstalter umgesetzt werden kann, berichtet Adrian Kalcic von Jump To um 13.30 Uhr. Frank Govaere, VFX Supervisor, UFA GmbH, stellt um 14 Uhr in seinem Vortrag "Der begehbare Film" die Entwicklung von Volumetric Video als die Schlüsseltechnologie von VR und AR vor.



Aufschluss über die VR-Trends in der Reisebranche gibt Michael Faber, Tourismuszukunft, am Donnerstag, 7. März, um 10.30 Uhr. Anschließend erörtern Prof. Dr. Cornelia Zanger, Inhaberin des Lehrstuhls für Marketing und Handelsbetriebslehre, TU Chemnitz und David Ruetz, Head of ITB Berlin um 11 Uhr das Thema "Digitalisierung auf Messen und Events unter besonderer Berücksichtigung von AR und VR". Wie Ingress Agents und Pokémon GO Trainer die Welt mit Hilfe von AR-Spielen bereisen und was die Tourismusindustrie daraus lernen kann, legt Anne Beuttenmüller, Head of Marketing EMEA, Niantic Inc. um 11.30 Uhr in ihrem Referat "Augmented Reality Games meet Tourism" dar. Johannes Berdin, CEO, Urban Timetravel S.A, Urban Time Travel und Guy Breden, Projektleiter VR-Timetravel Luxembourg präsentieren um 14 Uhr, wie die Stadt Luxemburg VR und AR in ihr Smart-City-Konzept aufgenommen hat. Dem Thema Immersion - Eintauchen in eine virtuelle Umgebung - geht um 14.30 Uhr Prof. Dr. Ulrich Wünsch, Consultant, Former Founding President/ Rector of Berlin hdpk, Congruens GmbH auf den Grund. Wünsch erklärt, was jenseits der Technik Immersion ausmacht und warum unser Gehirn unterhalten werden möchte.



Mit einem Vortrag von Sebastian Plesch, Research Associate der Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin beginnt der Freitag, 8. März, um 11.30 Uhr. Plesch gibt einen Überblick über aktuelle VR/AR-Forschungen und Interaktionstechniken sowie deren mögliche Anwendung auf die Tourismusbranche. Thomas Bedenk, Director Immersive Media bei der Agentur für Digitale Transformation Exozet, spricht um 14.30 Uhr über VR-Destinationsmarketing am Modell Beethoven-VR für das Reiseland Deutschland. Zum Schluss stellt Andreas Weigel, CEO digitnetmedia um 14.30 Uhr eine Fallstudie zur Virtual Reality in der Kreuzfahrtbranche vor. Das aktuelle Programm findet sich online unter www.itb-berlin.de/ITBBerlin/LaenderSegmente/VirtualReality/.



Fach- und Privatbesucher gehen auf Pokémon-Jagd



Niantic, das New Yorker Unternehmen und Erfinder des Smartphone-Spiels "Pokémon Go", hat anlässlich der ITB Berlin ein Pokémon In Game aktiviert. Somit können die Besucher der weltweit führende Reisemesse die kleinen Monster live auf dem Messegelände unter dem Funkturm jagen und erfahren, wie virtuelle Inhalte sich in die reale Welt einfügen. Ebenso gibt es immer wieder Poké-Stops im ITB Berlin-Design. Ab dem 6. März haben User die Möglichkeit, einen 50-Prozent-Rabattcode für bis zu zwei Tickets für den ITB-Sonntag, 10. März zu gewinnen.



Über die ITB Berlin und den ITB Berlin Kongress



Die ITB Berlin 2019 findet von Mittwoch bis Sonntag, 6. bis 10. März, statt. Von Mittwoch bis Freitag ist die ITB Berlin für Fachbesucher geöffnet. Die ITB Berlin ist die führende Messe der weltweiten Reiseindustrie. 2018 stellten rund 10.000 Aussteller aus 186 Ländern ihre Produkte und Dienstleistungen rund 170.000 Besuchern, darunter 110.000 Fachbesuchern, vor. Parallel zur Messe läuft der ITB Berlin Kongress von Mittwoch bis Samstag, 6. bis 9. März 2019. Er ist weltweit der größte Fachkongress der Branche. Der Eintritt zum ITB Berlin Kongress ist für Fachbesucher und Aussteller kostenlos. Mehr Informationen sind zu finden unter www.itb-berlin.de, www.itb-kongress.de und im ITB Social Media Newsroom.



