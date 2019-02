Die Baader Bank hat die Einstufung für Covestro nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 48 Euro belassen. Die Telefonkonferenz des Chemieunternehmens habe gezeigt, dass es für einen Einstieg in die Aktie noch zu früh sei, schrieb Analyst Markus Mayer in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Auftragsentwicklung erlaube derzeit nur einen sehr begrenzten Blick in die Zukunft. Daher sei es ratsam, sich bei der Aktie zunächst zurückzuhalten./mf/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 27.02.2019 / 08:50 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0079 2019-02-27/15:22

ISIN: DE0006062144