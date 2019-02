Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Continental mit Blick auf den chinesischen Automarkt auf "Outperform" mit einem Kursziel von 210 Euro belassen. Dieser sei im vergangenen Jahr dramatisch zurückgegangen und habe die Profitabilität fast aller Autounternehmen mit Ausnahme der deutschen heftig belastet, schrieb Analyst Robin Zhu in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Nun gebe es aber erste Signale, dass Besserung in Sicht sei, betonte der Experte mit Blick unter anderem auf Zulassungszahlen vom Januar. Vor allem für Volkswagen und den Zulieferer Continental sei China ein wichtiger Markt./gl/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2019 / 21:30 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2019 / / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0082 2019-02-27/15:25

ISIN: DE0005439004