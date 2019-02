Die Deutsche Bank hat die Einstufung für PSA nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 28 Euro belassen. Der Autobauer habe das Jahr 2018 wie von ihm und vom Markt erwartet abgeschlossen, schrieb Analyst Gaetan Toulemonde in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das neue Jahr sollte ein weiteres von Fortschritten geprägtes sein. Haupttreiber für die Ergebnisse dürften neue Fahrzeuge sein. Zudem verwies er auf den wachsenden freien Cashflow in der Autosparte./ck/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2019 / 17:51 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: / / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0093 2019-02-27/15:31

ISIN: FR0000121501