Die US-Investmentbank Merrill Lynch hat die Einstufung für Safran nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 136 Euro belassen. Der Technologiekonzern habe die Erwartungen an das zweite Halbjahr deutlich übertroffen, schrieb Analyst Benjamin Heelan in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Zudem mache die operative Wende bei dem übernommenen Flugzeugzulieferer Zodiac Fortschritte, weshalb Safran das Synergieziel angehoben habe./ck/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 27.02.2019 / 01:44 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0094 2019-02-27/15:32

ISIN: FR0000073272