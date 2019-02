Europäische Bankenaktien haben am Mittwoch ihren jüngsten Aufwärtstrend fortgesetzt. Der Branchenindex im marktbreiten Stoxx Europe 600 stieg um 1,34 Prozent und erreichte den höchsten Stand seit der letzten Januarwoche. Im Dax zählte die Deutsche Bank mit plus 1,46 Prozent zu den besten Werte, während im MDax die Commerzbank mit plus 4,53 Prozent sogar die Gewinnerliste anführte.

Aareal Bank verloren indes gegen den Branchentrend 0,25 Prozent - hier belastete eine enttäuschende Gewinnprognose für das laufende Jahr. Bei der britischen Metro Bank PLC mussten die Anleger nach der Ankündigung einer Aktienplatzierung sowie angesichts einer Untersuchung von Regulierungsbehörden wegen fehlerhafter Bilanzierungen riskanter Anlagen einen Kurssturz von rund 20 Prozent verkraften./gl/he

ISIN DE000CBK1001 DE0005140008 DE0005408116 GB00BZ6STL67

