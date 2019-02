Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Telefonica nach Aussagen zum Ausblick auf "Underperform" mit einem Kursziel von 6,70 Euro belassen. 2019 sei ein neues Kapitel für den Telekomkonzern, wobei sich dieser hohe Erwartungen gesteckt habe, schrieb Analyst Julio Arciniegas in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Seines Erachtens ist eine Rückkehr zum Wachstum des operativen Ergebnisses (Ebitda) auf dem Heimatmarkt Spanien eine echte Herausforderung./ck/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 27.02.2019 / 01:18 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2019 / 01:18 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0100 2019-02-27/15:40

ISIN: ES0178430E18