Der Ölpreis hängt an vielen verschiedenen Faktoren. Zuletzt hatte sich sogar US-Präsident Donald Trump per Twitter zu Wort gemeldet.



Wie dürfte sich der Preis für Öl der Sorte Brent weiter entwickeln und was beeinflusst die Preisgestaltung aktuell? In der Sendung "Zertifikate Aktuell" blickt Patrick Kesselhut von der Commerzbank auf Angebot und Nachfrage und die Möglichkeiten für Anleger.