Dieter Zetsche hat seine Aktionäre auf der Mobilfunkmesse MWC in Barcelona auf unruhige Zeiten eingestellt. Der Daimler-Chef forderte den Autobauer auf, sich schnellstmöglich den Auswirkungen des technischen Wandels zu stellen. Die Aktie hat in den letzten Woche wieder deutlich Boden gut gemacht und arbeitet sich an die 200-Tage-Line heran.

