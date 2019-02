Am 13.11.2019 hatte der Computer das TFA-Signal ZIX generiert. Ein Glücksgriff: Nach dem Fundamentalcheck und der Aufnahme in die neue Hot-List ist das Papier 28 Prozent ins Plus gesprintet. In der neuen Ausgabe der Turnaround Formel AKTIONÄR TFA stand nun zu lesen: "Der Spezialist für die Sicherheit von E-Mail-Cloud-Netzwerken ist top positioniert für weiteres Wachstum. Wie stark es aktuell brummt, wird wohl bei der Vorlage der Zahlen am 29. Februar konkretisiert. Bereits am 20. Februar die News: Die Mega-Übernahme des Rivalen AppRiver für 275 Millionen in Cash wurde erfolgreich abgeschlossen. Der CEO schwärmte jüngst von der großen Chance, die Zix vor sich habe, da die Kunden immer mehr in die Cloud investieren und dafür neue Sicherheitsprodukte brauchen. Ein Trend, der erst "in den Anfängen" sei. Mit AppRiver könne man nun noch bessere Produkte für Cloud-Anwendungen liefern und dank Synergieeffekten die Profitabilität steigern. Nach der extrem starken Kursentwicklung ist jederzeit eine kurze, scharfe Korrektur in der Aktie möglich. Doch der übergeordnete Aufwärtstrend ist gestartet - und die TFA-Formel von Beginn an dabei. Gewinne laufen lassen!"

