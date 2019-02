Die Aktie der Commerzbank legt am Mittwoch fast vier Prozent zu und führt damit den MDAX als größter Gewinne an. Noch wichtiger: Der Kurs ist damit nun an einem wichtigen charttechnischen Widerstand angekommen. Ein erfolgreicher Ausbruch über die 7-Euro-Marke könnte der Startschuss für eine technische Erholung sein.

