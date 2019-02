Gründung des Citco-Kompetenzzentrums für Private-Equity-Investorendienstleistungen

Bereitstellung eines umfassenden Spektrums von Asset-Servicing-Lösungen für EQT-Fonds durch Citco

Citco-Partnerschaft mit EQT spiegelt die zunehmende Nutzung von Technologie- und Prozesseffizienzen durch 'Mega-Fonds' zur Bewältigung der globalen Dimension und Komplexität des Geschäfts wider

Der Firmenverbund Citco ("Citco"), ein führender Anbieter von Asset-Servicing-Lösungen für die globale alternative Investmentbranche, bestätigte heute, dass sie zusätzliche Verpflichtungen von ihrem langjährigen Kunden EQT übernommen hat, einer führenden und weltweit tätigen Investmentgesellschaft mit mehr als 50 Milliarden Euro an aufgenommenem Kapital, das sich auf 28 Fonds verteilt. Anlass für die zusätzlichen Verpflichtungen waren eine gestiegene Fondsgröße, eine erhebliche Co-Investitions-Aktivität und eine Erweiterung der Strategien. Um diese Erweiterung zu ermöglichen, gründete Citco unter anderem ein Kompetenzzentrum für Private-Equity-Investorendienstleistungen und stellte ein spezielles Team zusammen, das für das Integrationsmanagement und die Unterstützung von strategischen Veränderungen durch Kunden durch Initiativen zur Verbesserung von Prozessen und die Implementierung maßgeschneiderter Technologielösungen zuständig ist.

Citco bietet ein umfassendes Spektrum von Asset-Servicing- und damit verbundenen Lösungen für das EQT-Portfolio von Fonds und Zweckgesellschaften an, unter anderem die Verwaltung von rund 15 Milliarden Euro an neuen Kapitalzusagen in 3 neuen Fonds, die 2018 geschlossen wurden.

Die Full-Service-Lösung, mit der Citco EQT seit 2014 betreut, umfasst die Bereiche Asset Servicing, Fondsverwaltung, Fondsbuchhaltung, Sekretariatsservice, Berichtswesen zur Fonds-Wertentwicklung, Kassenwesen und damit verbundene Aufgaben in den Bereichen Private Equity, Infrastruktur, Immobilien, Privatkredite und Joint Ventures sowie im kürzlich aufgelegten Mid-Cap-Publikumsfonds.

EQT ist außerdem ein früher Anwender des von Citco kürzlich auf den Markt gebrachten Produkts Æxeo Treasury, eines Software-as-a-Service-Angebots zur Vereinfachung der täglichen Bankgeschäfte und -beziehungen des Unternehmens. Als erste 'Born-in-the-Cloud'-Lösung von Citco ist Æxeo Treasury ein eigenständiges Werkzeug, das es den Managern von alternativen Fonds ermöglicht, betriebliche Effizienzen durch Zentralisierung ihrer Treasury-Aufgaben unter anderem die Finanzierung von Investitionen, die Abwicklung von OTC-Geschäften und die Margenabrechnung, Überweisungen zwischen Konten oder die Bezahlung von Rechnungen auf einem sicheren Modul neuester Technologie zu verbessern, das auf den Amazon Web Services betrieben wird.

Patrik Burnäs, Gruppenleiter des Fondsgeschäfts bei EQT, sagte: "Die erfahrenen Mitarbeiter und die technologiebasierten Lösungen von Citco bilden eine nahtlose Erweiterung unserer eigenen Fähigkeiten und helfen EQT dabei, die nötige betriebliche Effizienz zu entwickeln, um über verschiedene Anlageklassen und Regionen hinweg zu investieren. Das fundierte Branchen-Know-how, Investitionen in gut funktionierende digitale Lösungen und die globale Präsenz machen Citco zu einem idealen Partner für das Erreichen der ambitionierten Wachstums- und Entwicklungsziele von EQT."

Nikolaos Perros, Leiter des Bereichs Private Equity Fund Services bei Citco, sagte: "Wir blicken mit Stolz auf unsere langjährige Geschäftsbeziehung zur Firma EQT zurück, die als eine der weltweit führenden Private-Equity-Gesellschaften bestens etabliert ist. Das bemerkenswerte Wachstum von EQT in den letzten Jahren spiegelt den übergeordneten Branchentrend wider, dass die erfolgreichsten Akteure heute größere Mittel über ein breiteres Spektrum von Anlagemöglichkeiten hinweg global investieren. Wir bei Citco haben die Dienstleistungskompetenzen einschließlich der Menschen, Prozesse und Technologien entwickelt, um die Anforderungen an die Verwaltung dieser Mega-Fonds schnell, effizient und bedarfsgerecht zu erfüllen."

Citco wird im ersten Quartal 2019 ein Whitepaper veröffentlichen, das ein Schlaglicht auf das Wachstum globaler 'Mega-Fonds' in der Branche der alternativen Vermögensverwaltung wirft und darin speziell auf die Herausforderungen in puncto Größe, Umfang und Komplexität, mit denen die Branchenführer konfrontiert werden, sowie auf die potenziellen Vorteile eingehen, die ihnen eine Zusammenarbeit mit dem richtigen Partner bei der Bewältigung dieser Herausforderungen bringen kann. Dabei wird das Papier auf die Einblicke und Erfahrungen führender Praktiker aus der gesamten Branche zurückgreifen, die durch Branchendaten und Analysen unterstützt werden. Um Ihr Interesse am Erhalt von Neuigkeiten zu dieser Veröffentlichung zu bekunden, schicken Sie zur Registrierung bitte eine E-Mail an privateequity@citco.com.

Über Citco

Der Firmenverbund Citco (Citco) ist ein führender Anbieter von Asset-Servicing-Lösungen für die globale alternative Investmentbranche. Mit einem verwalteten Vermögen von über 1 Billion und 6.500 Mitarbeitern in 40 Ländern ist Citco ein verlässlicher Partner, der seine Kunden seit mehr als vier Jahrzehnten mit einer einzigartigen Innovationskultur und kundenorientierten Lösungen betreut. Der Citco-Geschäftsbereich Fund Services, der organisch zu einem der größten Vermögensverwalter der Branche herangewachsen ist, bietet eine lückenlose Palette von Middle-Office- und Back-Office-Dienstleistungen an, darunter Kassenwesen und Kreditabwicklung, tagesaktuelle Nettoinventarwert-Berechnungen und Investorendienstleistungen, Unternehmens- und Rechtsdienstleistungen, aufsichtsrechtliche Berichterstattung und Risikoberichterstattung sowie Dienstleistungen in den Bereichen Steuern und Rechnungslegung. Citco investiert stark in Innovation und Technologie und treibt zugleich die Weiterentwicklung seiner derzeitigen Palette von kundenfreundlichen Lösungen voran. Citco wird auch künftig ein Vorreiter der Vermögensverwaltungsbranche sein.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20190227005566/de/

