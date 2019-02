Die Berliner Verkehrsbetriebe bringen mit einem Sammeltaxi das klassische Transportgewerbe gegen sich auf. Das ist nur der Anfang. Die Politik will solche Geschäftsmodelle bald bundesweit erlauben.

Nihan biegt ab auf verbotenes Terrain. Nachts um vier Uhr traut er sich das. "Mal schauen, ob ich gleich Ärger bekomme", sagt er, als er den siebensitzigen Minivan auf den Taxi-Parkplatz neben dem Berliner Hauptbahnhof zusteuert. Er hält an und öffnet per Knopfdruck die automatische Schiebetür. Der Fahrgast steigt aus. Die Taxifahrer um die Ecke sagen nichts, drehen sich nicht einmal um. "Wir sind halt kein Uber-Auto", sagt er.

Nihan ist Fahrer beim Berlkönig - einem Sammeltaxi der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG). Der Minibus ist schwarz lackiert mit roten, lila und blauen Flecken - dem Muster der Bus- und U-Bahnsitze in Berlin. Auf der Rückseite des Berlkönigs prangt das Logo des Unternehmens: ein gelbes Herz mit schwarzen BVG-Buchstaben.

Doch hinter dem freundlich-funkelnden Design versteckt sich eine zerstörerische Kraft. Das Geschäftsmodell des Berlkönigs ist so simpel wie disruptiv - und bekannt aus afrikanischen Ländern: Fahrgäste, die in die gleiche Richtung wollen, teilen sich ein Taxi, indem sie unterwegs zusteigen. Sie winken das Taxi aber nicht per Hand, sondern bestellen per App und lassen sich zu einem Einsteigepunkt in der Nähe lotsen. Eine Fahrt kostet mehr als ein Ticket für den Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV), aber weniger als ein Taxi. So nistet sich der Berlkönig in der Mitte des ÖPNV-Marktes ein. Dem Taxigewerbe macht der Berlkönig, der bis zur Hälfte billiger ist, ernsthaft Sorgen.

Vom Pazifik an die Spree

Der Berlkönig könnte eine neue Ära im Nahverkehr einläuten. Noch ist das im August 2018 gestartete Projekt nur ein Pilot mit Berliner Sondergenehmigung. Andere Nahverkehrsbetriebe wollen die Taxi-Alternative kopieren. Die Bundesregierung plant außerdem, das Sammeltaxi nahezu komplett zu erlauben. 2019 könnte das Jahr werden, in dem das Taxi in die Enge getrieben wird. Manche sagen: Es wird sein Todesstoß.

Der Mann, der den Berlkönig in die Hauptstadt geholt hat, sitzt in seinem Vorstandsbüro im elften Stock der BVG-Zentrale. Von hier aus blickt Henrik Haenecke auf den Fernsehturm am Alexanderplatz, unter ihm fließt die Spree. Die Idee für den Berlkönig kam dem Vorstand für Finanzen, Vertrieb und Digitalisierung 2016, nach einer Reise ins Silicon Valley. Durch San Francisco fuhren längst Sammeltaxis - eine Gefahr für den öffentlichen Nahverkehr. "Wir haben unser Geschäftsmodell grundsätzlich infrage gestellt gesehen", sagt er heute. Deshalb hätten er und Kollegen sich entschieden, "selber neue Mobilitätsangebote zu entwickeln und so unsere Zukunft zu gestalten" - statt von anderen kannibalisiert zu werden.

Seit gut einem halben Jahr fahren Berlkönig-Autos durch Berlin, inzwischen sind es rund 100. Ex-McKinsey-Berater Haenecke holt sein Smartphone raus und blickt auf die jüngsten Zahlen: von September bis Januar gab es mehr als 170.000 Fahrten, mehr als 100.000 Menschen haben sich die App runtergeladen, davon registrierten bereits ...

Den vollständigen Artikel lesen ...