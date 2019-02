Köln/Frankfurt (ots) - Der Bundesverband der Deutschen Heizungsindustrie (BDH) und die Messe Frankfurt laden Sie herzlich zum Pressefrühstück ein:



Energiepolitik, Wärmewende und technologische Trends



Mittwoch, 13. März 2019 9:00 Uhr bis 10:00 Uhr in der VIP-Lounge des Technologie- und Energie-Forums im Rahmen der ISH Energy, Messe Frankfurt, Halle 11.1, Stand C06



Der Abteilungsleiter für Energiepolitik im Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, Thorsten Herdan, steht Ihnen als Gesprächspartner zum Status quo der Energiewende zur Verfügung. Uwe Glock, BDH-Präsident, berichtet über Markt- und Technologietrends im Wärmemarkt. Iris Jeglitza-Moshage, Geschäftsleitung Messe Frankfurt Exhibition GmbH, erklärt aktuelle Entwicklungen der ISH. Die Einführung und Moderation übernimmt BDH-Hauptgeschäftsführer Andreas Lücke.



Nach dem Pressefrühstück besteht Gelegenheit, das Technologie- und Energie-Forum zu besichtigen, das der BDH in Kooperation mit der Messe Frankfurt und 14 Partnerverbänden organisiert. Auf über 500 qm gibt die diesjährige Sondershow einen kompakten Überblick über verfügbare Technologien und Energieträger sowie die über aktuellen politischen Rahmenbedingungen der Wärmewende. Ein Schwerpunkt sind die Themen Smart Home und Home Energy Management Systems (HEMS), deren Potenziale am Exponat "Digital Star" eindrucksvoll erläutert werden. Die Schirmherrschaft über das Forum hat Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier übernommen.



Bitte melden Sie sich bis zum 11. März 2019 per Mail an: czylwik@vme-energieverlag.de Bitte akkreditieren Sie sich außerdem bei der Messe Frankfurt: messefrankfurt.com



Wichtiger Hinweis zum Einlass: Nur mit der schriftlichen Bestätigung Ihrer Teilnahme und der Akkreditierung bei der Messe Frankfurt erhalten Sie bereits um 8:45 Uhr Einlass über alle Eingänge.



