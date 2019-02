Toronto (ots/PRNewswire) - Starlight freut sich, den zweiten Erwerb zweites Mehrfamilien-Portfolios mit Blackstone bekannt zu geben. Die Akquisition besteht aus einem Portfolio von acht Gebäudekomplexen und Hochhäusern mit insgesamt 1.067 Einheiten, die strategisch in begehrten Wohnvierteln im Großraum Toronto liegen. Weitere Informationen finden Sie auf: http://www.starlightinvest.com/ images/Upload/Doc/Starlight%20News%20Release%20-%20Joint%20Venture%20 with%20Blackstone%20-%202019.pdf



Informationen zu Starlight Investments



Starlight ist ein in Toronto ansässiges, privates Immobilien-Investment und eine Vermögensverwaltungsgesellschaft, die ein großes Leistungsspektrum anbietet und von einem erfahrenen Team aus über 150 Experten geleitet wird. Das Unternehmen verwaltet derzeit über 9,0 Mrd. USD an direkten Immobilien und Immobilienanlagen. Zu den Anlageinstrumenten gehören institutionelle Gemeinschaftsunternehmen, True North Commercial REIT, Starlight U.S. Multi-Family Funds und Starlight Capital Funds. Das Portfolio von Starlight besteht aus etwa 36.000 Mehrfamilienhäusern in Kanada und den USA sowie rund 548.000 Quadratmetern Gewerbefläche. Besuchen Sie uns auf www.starlightinvest.com und folgen Sie uns auf LinkedIn unter www.linkedin.com/company/starlight-investments-ltd.



Pressekontakt: David Chalmers, Präsident, Mehrfamilienimmobilien in Kanada, +1-416-234-8444, dchalmers@starlightinvest.com, Raj Mehta, Global Head, Privatkapital und Partnerschaften, +1-647-725-0498, rmehta@starlightinvest.com, Andrea Rubakovic, Director, Privatkapital und Partnerschaften, +1-416-855-17649, arubakovic@starlightinvest.com oder Lauren Kenney, Executive Director, Kommunikation und Humankapital, +1-416-234-8444, lkenney@starlightinvest.com.