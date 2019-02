Shenzhen, China (ots/PRNewswire) - Die ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ ein bedeutender internationaler Anbieter von Telekommunikations-, Enterprise- und Consumer-Technologielösungen für das mobile Internet, wurde heute auf dem Mobile World Congress 2019 mit dem 2018 Global 5G Infrastructure Technology Leadership Award von Frost & Sullivan als führender Anbieter von 4G-, Pre5G- und 5G-Infrastruktur-Systemen, Anlagen und Geräten ausgezeichnet.



Frost & Sullivan vergibt den Technology Leadership Award einmal im Jahr an Unternehmen, die führend bei der Entwicklung und Nutzung neuer Technologien sind, die einen hohen Kundennutzen bieten.



ZTE hat seine Rolle als Technologieführer für 5G durch sein starkes Engagement bei der 5G-Standardisierung und Produktforschung etabliert und daraus profunde Einblicke in die 5G-Technologien gewonnen. Das Unternehmen ist seit Jahren im Bereich der 5G-Bereitstellung tätig und hat eine Reihe von kommerziell orientierten 5G-Lösungen wie All-Band 5G AAU, 5G-Transport, 5G-Kernnetz, 5G-Geräte und weitere durchgängig konzipierte Lösungen auf den Markt gebracht, um sich auf eine groß angelegte Kommerzialisierung von 5G vorzubereiten.



ZTEs komplette Serie von 5G-Basisstationen kann für verschiedene 5G-Szenarien eingesetzt werden und unterstützt die Netzbetreiber beim Aufbau von flächendeckenden, leistungsstarken, schnellen und kostengünstigen 5G-Netzen.



ZTEs flexible Lösungen sind von ihrer Architektur her in der Lage, die Anforderungen der Netzbetreiber in verschiedenen Phasen der 5G-Bereitstellung zu erfüllen, von SA (Standalone) bis hin zu NSA (Non-Standalone).



Im Dezember 2018 hat ZTE in Zusammenarbeit mit Qualcomm und China Mobile die weltweit erste 3GPP R15-konforme SA 5G-Datenverbindung bei 2,6 GHz mit kommerziellen 5G-Basisstationen und 5G-Geräten hergestellt.



Beim Kernnetz setzt ZTE mit seiner auf 3GPP R16 SBA+ basierenden konvergenten Common Core-Lösung die fortschrittlichen Technologien CUPS, verteilter Ressourcenpool und Netzwerk-Slicing ein, um Netzbetreiber dabei zu unterstützen, schnell ein agiles, effizientes und konvergentes Kernnetz aufzubauen, der den vielfältigen 2G/3G/4G/5G/Festnetz-Anforderungen und den Bedürfnissen der vertikalen Branchen gerecht wird.



Im Feld Transport deckt ZTEs 5G-Flexhaul-Lösung alle Szenarien von Fronthaul bis Backhaul ab und ist führend in den Bereichen Latenzzeit, hochgenaue Uhrzeitsynchronisation und Netzwerk-Slicing. Die gesamte Serie der durchgängig konzipierten ZTE-Transportprodukte steht für die Kommerzialisierung bereit.



ZTE hat bislang mehr als 1000 Patentfamilien von 3GPP 5G SEPs (Standard Essential Patents) beim Europäischen Institut für Telekommunikationsnormen (ETSI) angemeldet. Das Unternehmen war außerdem ausschlaggebend für NOMA (Non Orthogonal Multiple Access) und hat mit der Leitung der Kernprojektforschung führend zur Etablierung des NOMA-Standards beigetragen.



"ZTE versteht die Anforderungen von Mobilnetzbetreibern zu 5G und ist bereit, Netzwerkverbesserungen der nächsten Generation zu leiten", erklärt Vikrant Gandhi, Industry Director bei Frost & Sullivan. "ZTEs vollständige 5G-Produktpalette, das Engagement für nachhaltige Innovationen und die Erfolgsbilanz bei der erfolgreichen Kommerzialisierung neuer Technologien sind ein starkes Argument, das Unternehmen als Anbieter der Wahl für zukünftige 5G-Infrastruktur-Implementierungen zu etablieren".



"ZTE hat sich der beständigen technologischen Innovation verschrieben. Das Unternehmen nutzt seine reiche Praxiserfahrung und verfügt mit der Kommerzialisierung von Massive MIMO, der kommerziellen End-to-End-Verifizierung und der unabhängigen SA-Netzwerkbereitstellung über bedeutende Vorteile", sagt Bai Yanmin, Vice President, General Manager des Bereichs TDD- und 5G-Produkte von ZTE. "ZTE ist bestens auf den groß angelegten Einsatz kommerzieller 5G-Netze vorbereitet und ist zuversichtlich, die Marktreife der 5G-Industrie in Zusammenarbeit mit Netzbetreibern und Partnern weiter voranbringen zu können".



Die Best Practices Awards von Frost & Sullivan würdigen Unternehmen in regionalen und globalen Märkten, die herausragende Leistungen und überlegene Performance in Bereichen wie Leadership, technologische Innovation, Kundenservice und strategische Produktentwicklung vorweisen können. Branchenanalysten vergleichen die Marktteilnehmer und messen die Leistung durch eingehende Befragung, Analysen und Sekundärrecherche, um die branchenweit besten Praktiken zu ermitteln.



Informationen zu ZTE



ZTE ist ein Anbieter von modernen Telekommunikationssystemen, mobilen Endgeräten und Netzwerklösungen für Mobilfunkbetreiber, Unternehmen, öffentliche Einrichtungen und private Anwender. Das Unternehmen entwickelt für seine Kunden integrierte, durchgängige Innovationen für hervorragende und hochwertige Produkte im Konvergenzbereich der Telekommunikations- und Informationstechnologie. ZTE ist an den Börsen Hongkong und Shenzhen notiert (H-Aktienkürzel 0763.HK / A-Aktienkürzel 000063.SZ) und liefert anwenderoptimierte Produkte und Services an über 500 Netzbetreiber in mehr als 160 Ländern. ZTE investiert mindestens zehn Prozent seines Jahresumsatzes in Forschung und Entwicklung und spielt eine wichtige Rolle in einer Reihe internationaler Gremien zur Entwicklung internationaler Standards. Als Unternehmen, das der Corporate Social Responsibility (CSR) große Bedeutung beimisst, ist ZTE Mitglied des UN-Netzwerkes Global Compact. Weitere Informationen finden Sie unter www.zte.com.cn.



Informationen zu Frost & Sullivan



Frost & Sullivan - die Growth Partnership Company - erarbeitet gemeinsam mit Kunden visionäre Innovationen mit dem Ziel, globale Herausforderungen zu meistern und die damit verbundenen Wachstumschancen wahrzunehmen, die letztlich über den Erfolg der Marktteilnehmer entscheiden. Seit mehr als 50 Jahren entwickelt Frost & Sullivan Wachstumsstrategien für Global-1000-Unternehmen, aufstrebende Firmen, den öffentlichen Sektor und die Investment-Community. Wir sind für Sie da: Nehmen Sie Kontakt mit uns auf (http://ww2.frost.com/contact-us).



