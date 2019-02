Kibaran Resources Limited: Erfolgreiche Aktienplatzierung zur Weiterentwicklung von Epanko und EcoGraf DGAP-News: Kibaran Resources Limited / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme Kibaran Resources Limited: Erfolgreiche Aktienplatzierung zur Weiterentwicklung von Epanko und EcoGraf 27.02.2019 / 16:30 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Erfolgreiche Aktienplatzierung zur Weiterentwicklung von Epanko und EcoGraf Kibaran ist gut aufgestellt, um von den steigenden Graphitpreisen aufgrund des Nachfrageschubs für Lithium-Ionen-Batterien zu profitieren Kibaran Resources Limited ("Kibaran" oder das "Unternehmen") (Frankfurt WKN: A1C8BX, ASX: KNL) freut sich mitzuteilen, dass es von erfahrenen, professionellen und institutionellen Investoren feste Zusagen zur Aufnahme von 1,1 Millionen AUD durch eine Platzierung von 11 Millionen voll eingezahlten Stammaktien ("Aktien") zu einem Ausgabepreis von 0,10 AUD pro Aktie (die "Platzierung") erhalten hat. Die Platzierung ist ohne Angebotsprospekt durchgeführt worden und wurde von Investoren gezeichnet, für die Offenlegungspflichten nicht erforderlich sind. Der Ausgabepreis enthält einen Discount von 8% gegenüber dem volumengewichteten Durchschnittspreis der Kibaran-Aktien, wie er in den fünf Handelstagen vor dieser Meldung erzielt worden ist. Das Unternehmen bestätigt, dass die Platzierung von Kibarans größten Aktionären stark unterstützt worden ist. Die Platzierungsaktien werden voraussichtlich bis spätestens 8. März 2019 ausgegeben werden, entsprechend der Kapazitäten des Unternehmens nach australischem Wertpapierrecht (ASX Listing Rule 7.1). In Anerkennung der Kleinaktionäre des Unternehmens wird das Unternehmen teilnahmeberechtigte Anteilseigner mit der Chance zur Teilnahme an einem Aktienkaufplan ("Share Purchase Plan" SPP) ausstatten, zum selben Ausgabepreis von 0,10 AUD pro Stammaktie. Das Unternehmen beabsichtigt mit diesem Aktienkaufplan bis zu 1 Million AUD aufzunehmen, wobei diese Finanzierung nicht durch einen Zeichner garantiert wird. Gemäß dem SPP ist jeder teilnahmeberechtigte Aktionär berechtigt, Aktien bis zum Wert von 15.000 AUD zu erwerben. Der SPP wird in Übereinstimmung mit den Ausnahmebestimmungen der australischen Wertpapierbörse ASX durchgeführt (ASX Listing Rules 7.2 und 10.12) und demgemäß erfordert das SPP-Angebot keine Zustimmung der Aktionäre. Das Unternehmen bestätigt, dass der Stichtag für die Teilnahme am SPP der 26. Februar 2019 ist (der Tag vor der Veröffentlichung dieser Meldung). Die Einzelheiten des SPP werden den teilnahmeberechtigten Aktionären bis 8. März 2019 angekündigt und versendet. Die Direktoren des Unternehmens beabsichtigen, ihre SPP-Kaufrechte in Anspruch zu nehmen. Die Erlöse aus der Platzierung und dem SPP, zusammen mit den bestehenden Barreserven, werden für die wesentlichen Projektziele des Unternehmens eingesetzt. Das sind: - Sicherung der Darlehensfinanzierung für den weiteren Ausbau des Epanko-Graphit-Projekts in Tansania und - Abschluss der Entwicklung für den Bau der ersten EcoGraf-Batteriegraphit-Produktionsanlage in Asien. Neueste Nachrichten berichten, dass Barrick Gold Corporation und die Regierung von Tansania eine Einigung in ihrem seit längerem andauernden Streit (bezüglich der Acacia-Aktionärszustimmung) erzielt haben. Dies ist ein positives Signal für den Rohstoffsektor in Tansania und positiv für Projektentwickler wie Kibaran. Nach den positiven Gesprächen mit der Bank von Tansania, der Bergbaukommission und dem Rohstoffministerium verfolgt das Unternehmen aktiv eine Lösung für die regulatorischen Angelegenheiten, damit die vorgeschlagene Darlehensfinanzierung für Epanko und der Baubeginn abschließend festgelegt werden können. Die Nachfrage und das Interesse an Batteriegraphit sind in jüngster Zeit sprunghaft angestiegen, die Graphitpreise sind erheblich nach oben gegangen. Weitere Preisanstiege werden erwartet, da die Nachfrage nach Batteriegraphit ohne China bis 2020 voraussichtlich um das Fünffache steigen wird, aufgrund der Zunahme von Elektromobilität und dem Bau von Batteriezellfabriken in Europa für Autohersteller wie Volkswagen, BMW und Mercedes-Benz. 