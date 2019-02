Bern (ots) -



- Hinweis: Bildmaterial steht zum kostenlosen Download bereit

unter: http://www.presseportal.ch/de/nr/100053081 -



Der Untergang wurde ihr schon mehrmals prophezeit, doch die

europäische Druckbranche ist mit 80 Milliarden Umsatz pro Jahr

weiterhin ein enormer Wirtschaftsfaktor. "Wer sich dem

Transformationsprozess stellt, kann kräftig wachsen", sagt Dr.

Michael Fries, CEO von Onlineprinters. Die international tätige

Unternehmensgruppe gehört zu den Top 3 der Onlinedruckereien in

Europa.



Die Druckbranche befindet sich seit Jahren in einem

Wandlungsprozess. Das belegen die Zahlen von Intergraf, der

europäischen Interessenvertretung der Druck- und Grafischen

Industrie: Die Zahl der Druckbetriebe ging im Zeitraum von zehn

Jahren (von 2005 bis 2015) um 14 Prozent zurück und lag 2015 bei

etwas mehr als 110.000 Firmen. Die Beschäftigtenzahlen sanken im

gleichen Zeitraum um etwa ein Drittel auf 622.000 Angestellte.

Vergleichsweise stabil geblieben ist dagegen der Umsatz: Seit mehr

als zehn Jahren werden auf dem europäischen Druckmarkt etwa 80

Milliarden Euro jährlich umgesetzt. "Dennoch: Die Branche durchlebt

aktuell einen fulminanten, disruptiven Wandel, der keinen Stein auf

dem anderen lässt", konstatiert Dr. Michael Fries und erklärt: "Jedes

Unternehmen muss sein Geschäftsmodell hinterfragen und auf die neuen

Anforderungen im Markt ausrichten. Produkte wie Visitenkarten und

Flyer werden in Zukunft nahezu ausschliesslich online bestellt und

von grossen Onlinedruckereien hergestellt werden. Doch das heisst

nicht, dass lokale Druckereien keine Zukunft haben, im Gegenteil."

Der Trend geht zur Zusammenarbeit: "Spezialdrucke, lokale

Beratungsleistungen und individuelle Services sind die Stärke von

klassischen Druckbetrieben. Viele davon kaufen Produkte wie

Briefpapier, Plakate und Broschüren von Onlinedruckereien wie unserer

ein und arbeiten als Reseller. Gleichzeitig kaufen auch wir bei

Spezialanbietern, zum Beispiel Letterpress-Visitenkarten- und

Werbeartikel-Herstellern - diesen bietet Onlineprinters dann eine

Vertriebsplattform. Wer sein Geschäftsmodell ausdifferenziert, wird

erfolgreich sein." Für Kunden bringt die neue Form der Konkurrenz nur

Vorteile: Das Serviceniveau in der Branche steigt, für jedes

Druckprojekt gibt es passende Anbieter.



Onlinedruckereien im Trend



Onlineprinters hat Anfang der 2000er Jahre den

Transformationsprozess vom klassischen familiengeführten Druckbetrieb

zum E-Commerce-Unternehmen vollzogen und ist heute sehr gut

aufgestellt. Auch das Konzept der Druckerei vor Ort kann weiterhin

funktionieren, dann aber nur mit einem cleveren Marketing und einer

Spezialisierung auf Sonderprodukte oder besonderen Service. Für

solche Druckereien ist Onlineprinters ein verlässlicher Partner,

insbesondere wenn es um Topseller-Produkte wie Flyer, Visitenkarten

und Broschüren geht. Anlass für die Neuausrichtung der

konventionellen Akzidenzdruckerei E. Meyer in Neustadt an der Aisch,

einer Stadt in Süddeutschland in der Nähe von Nürnberg, war schon

damals der starke Wettbewerbsdruck in der Branche. Im Jahr 2004

machte Gründer Walter Meyer im fränkischen Neustadt den Schritt ins

Netz: Er ging mit der Webseite diedruckerei.de live und bot online

den Druck von Flyern und Plakaten an. Ziel war zunächst die

Unterstützung des elterlichen Druckbetriebs, heute macht die

Firmengruppe einen Umsatz von über 200 Millionen Euro jährlich. Aus

dem Pionier der Branche ist eine der grössten Onlinedruckereien in

ganz Europa geworden.



Quantität und Qualität



Dr. Michael Fries geht davon aus, dass der Umsatz der

Onlinedruckereien in Westeuropa innerhalb der nächsten Jahre

weiterhin zweistellig wachsen wird. "Aktuell beliefern wir eine

Million Kunden überwiegend aus dem Businessbereich in mehr als 30

Ländern Europas", so Dr. Michael Fries. Dafür expandiert das

fränkische Unternehmen seit 2008 in das benachbarte europäische

Ausland. Durch Übernahmen der britischen Onlinedruckerei Solopress

und des dänischen Marktführers LaserTryk ist die

Onlineprinters-Gruppe entstanden, die nun zu den europäischen

Marktführern gehört und im Geschäftsjahr 2018 mehr als 3 Milliarden

gedruckte Werbemittel hergestellt und vertrieben hat - von

Visitenkarten und Briefpapier über Flyer und Broschüren bis hin zu

Rollups und grossformatigen Werbebannern. Die grösstenteils

standardisierten Produkte werden im sogenannten Sammeldruckverfahren

verarbeitet, was ein niedriges und transparentes Preisniveau

garantiert. Statt einen Auftrag einzeln herzustellen, kombiniert das

E-Commerce-Unternehmen mittels komplexer Algorithmen bis zu 50

Aufträge auf einem Druckbogen, dadurch wird das Papier optimal

genutzt und es werden Kosten gespart, was auch der Umwelt

zugutekommt.



Immer mehr Beschäftigte



Entgegen der allgemeinen Entwicklung in der Branche stieg die Zahl

der Beschäftigten in der Onlineprinters-Gruppe kontinuierlich an: von

etwa 20 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vor dem Einstieg in den

Internethandel im Jahr 2004 im fränkischen Neustadt an der Aisch auf

mehr als 1.400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der international

tätigen Unternehmensgruppe im Jahr 2018 in Deutschland,

Grossbritannien, Dänemark und Polen. Qualifizierte Mitarbeiterinnen

und Mitarbeiter sucht das Unternehmen an allen Standorten: Aktuell

sind über 100 Stellen ausgeschrieben.



Über das Unternehmen



Die Onlineprinters-Gruppe, welche in Deutschland unter der Marke

diedruckerei.de auftritt, zählt zu den führenden Onlinedruckereien

Europas, beschäftigt mehr als 1.400 Mitarbeiter und stellte letztes

Jahr über 3 Milliarden gedruckte Werbemittel her. Mehr als 1.500

Druckprodukte von Visitenkarten, Briefpapier und Flyern über Kataloge

und Broschüren bis hin zu grossformatigen Werbesystemen werden über

18 Webshops an 1.000.000 Kunden in 30 Ländern Europas vertrieben.

International ist der Onlinedruck-Dienstleister unter dem Markennamen

Onlineprinters bekannt, der britische Marktführer Solopress und der

Hauptakteur im skandinavischen Markt LaserTryk sind Teil der

Onlineprinters-Gruppe.



Videobeitrag "Blick hinter die Kulissen von Onlineprinters":

http://bit.ly/onlineprinters-de-video



Originaltext: Onlineprinters GmbH

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100053081

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100053081.rss2



Kontakt:

Onlineprinters GmbH

Patrick Piecha Leitung Presse & Öffentlichkeitsarbeit

press@onlineprinters.at

Tel.: +49 9161 6209807

Mobil: +49 174 30 77 250