Euwax Trends an der Börse Stuttgart

Bayer top, Beiersdorf flopp

DAX pendelt um 11.500 Punkte

Zur Wochenmitte stehen neben den altbekannten Themen wie Handelskonflikt und Brexit zahlreiche

Unternehmen mit ihrem Zahlenwerk im Fokus. Der DAX ist bei 11.510 Punkten wenig verändert

gestartet, nachdem er am Vortag bei 11.551 Zählern ein neues Jahreshoch erklommen hatte. Am

Nachmittag pendelt er leicht verändert um die Marke von 11.500 Punkten. Die US-Börsen werden

wohl auch nahe ihrer Schlussniveaus starten. Die Futures sind wenige Minuten vor dem Start kaum

verändert.

In Asien ging es am Mittwoch bergauf: Der Tokioter Nikkei-Index stieg 0,5 Prozent und auch die

chinesischen Märkte notierten im Plus. Einmal mehr waren in Fernost die Handelsgespräche

zwischen den USA und China das beherrschende Thema. Dazu gesellte sich heute das Treffen von

US-Präsident Trump mit Nordkoreas Machthaber Kim.

Bayer-Ergebnis leidet unter hohen Abschreibungen

Insbesondere hohe Abschreibungen haben bei Bayer im vergangenen Jahr zu einem Gewinnrückgang um

rund drei Viertel auf 1,7 Milliarden Euro geführt. Auf Firmenwerte im Geschäft mit frei

verkäuflichen Medikamenten wurden Abschreibungen in Höhe von 2,7 Milliarden Euro vorgenommen.

Der Umsatz legte dank der Monsanto-Übernahme im abgelaufenen Jahr um rund 13 Prozent auf 39,6

Milliarden Euro zu und auch das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) sowie

vor Sondereffekten stieg um 2,8 Prozent auf 9,5 Milliarden Euro. Mittlerweile hat sich die Zahl

der Kläger gegen Bayer wegen des Unkrautvernichtungsmittels Glyphosat weiter erhöht. Bis zum

28. Januar seien der Tochter Monsanto in den USA Klagen von etwa 11.200 Klägern zugestellt

worden, teilte Bayer jetzt mit.

Den Ausblick für das laufende Geschäftsjahr hat der DAX-Konzern bestätigt. Die Aktie führt die

Gewinnerliste in der ersten Börsenliga an und gewinnt am Nachmittag über vier Prozent auf 69,62

Euro.

Beiersdorf: Aktien mit Investitionsplänen deutlich unter Druck

Beiersdorf will mit kräftigen Investitionen für weiteres Wachstum sorgen. Das kommt an der

Börse allerdings gar nicht gut an. Mit Vorstellung der Pläne gerät die Aktie am Mittwoch

deutlich unter Druck und verliert rund sechs Prozent.

Denn für die Investitionsvorhaben muss der Konsumgüterkonzern zunächst auf Rendite verzichten.

Ab dem laufenden Jahr sollen im Rahmen des Strategieprogramms "C.A.R.E.+" jährlich 70 bis 80

Millionen Euro ausgegeben werden. Für den Unternehmensbereich Consumer erhofft sich Beiersdorf

damit bis zum Jahr 2023 ein über dem Markt liegendes Umsatzwachstum von 4 bis 6 Prozent sowie

einen Anstieg der Ebit-Umsatzrendite (Ergebnis vor Zinsen und Steuern) auf 16 bis 17 Prozent.

Börse Stuttgart TV

Mit einem Plus von gut vier Prozent führt BASF am Dienstag die erste Börsenliga an. Und das,

obwohl das veröffentlichte Zahlenwerk durchwachsen war. Über die Gründe für den Kursanstieg und

die aktuelle Situation beim Börsenkrimi um Wirecard berichtet Aktienhändler Jürgen Dietrich im

Gespräch mit Börse Stuttgart TV.

Video unter folgendem Link anschauen: https://youtu.be/OGomSpcWhfA

Euwax Sentiment Index

Im ruhigen Handel ist der EUWAX Sentiment Index, das Stuttgarter Stimmungsbarometer wieder ins

Minus gerutscht. Offenbar trauen die meisten aktiven Anleger dem DAX in den nächsten Stunden

keinen großen Anstieg, sondern eher leicht rückläufige Notierungen zu.

Trends im Handel

Käufer in Calls an der EUWAX

In Calls auf die Tesla-Aktie sind immer wieder Käufer zu beobachten. So auch zur Wochenmitte.

Tesla-Chef Elon Musk hat derzeit wieder Ärger mit der SEC wegen seines 500.000 Autos Tweet. Für

Donnerstag kündigte der Tesla-Boss zudem ein Event an. Details dazu schrieb er nicht. Das oft

gut informierte Branchenportal Electrek tippt, dass es die Enthüllung des SUV Model Y sein

könnte. Die Aktie hat nach dem Kursanstieg gegen Ende des Jahres wieder Federn gelassen und

notiert aktuell bei 265 Euro.

AXC0252 2019-02-27/16:43