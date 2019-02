Die City-Spieler informieren Fußballfans weltweit über Wasserprobleme in ihren Heimatländern und weisen auf drängende Problematiken wie Wasserknappheit und Überflutungen hin

Premier League Champions, Manchester City und Xylem (NYSE:XYL), ein führendes globales Wassertechnologieunternehmen, starten gemeinsam die Kampagne "Closer Than You Think", um auf dringende Probleme bei der Wasserversorgung hinzuweisen, der sich Millionen Fußballfans weltweit gegenüber sehen. Laut aktuellen UN-Daten leben derzeit rund 3,6 Milliarden Menschen fast die halbe Weltbevölkerung in Gebieten, die mindestens einen Monat jährlich von einer potentiellen Wasserknappheit bedroht sind; 2050 könnten über 5 Milliarden Menschen aufgrund des Klimawandels, der erhöhten Nachfrage und einer Verschmutzung der Wasservorräte unter der Wasserknappheit leiden. Mittels kreativem Multimedia-Storytelling zeigt die Initiative von Xylem und Manchester City, dass alle Länder der Welt von schwerwiegenden und sich verschlimmernden Problemen mit der Wasserversorgung wie dem Zugang zu sauberem Trinkwasser und einer Verschärfung der Wettermuster betroffen sind.

Die Kampagne wurde heute mit dem Launch eines dramatischen Videos mit den Manchester-City-Spielern Sergio Agüero, David Silva und Ilkay Gündogan in Gang gebracht. Es wurde in der weltbekannten Umkleide von Manchester City, The Changing Room, gefilmt. Die Spieler werden von Projektionen überrascht, die dystopische Visionen der Zukunft zeigen eine Welt mit schweren Dürreperioden und häufigen Überflutungen. Im Laufe der nächsten Wochen verdeutlicht die Videoserie Closer To Home verschiedene Wasserproblematiken weltweit und Spieler und Spielerinnen von Manchester City und New York City FC erklären die Probleme rund um die Wasserversorgung in ihren Heimatländern. Hier können die Fans einen Blick hinter die Kulissen werfen und erhalten wertvolle Informationen rund ums Thema Wasserversorgung (in englischer Sprache).

Patrick Decker, Xylem President und Chief Executive Officer: "Im Rahmen unseres Engagements zur Erschaffung sozialer Werte nutzen wir kreative Partnerschaften zur Vergrößerung unserer Reichweite und zur Erzeugung eines globalen Bewusstseins für die Wasserproblematik. Diese kommt uns ganz wörtlich allen immer näher, daher wollen wir mit unserer Kampagne auf die Probleme, aber auch mögliche Lösungen aufmerksam machen und Menschen aller Altersklassen weltweit dazu inspirieren, sich für eine Welt mit mehr Wassersicherheit einzusetzen. Wir sind hocherfreut, dabei auf die Unterstützung von Manchester City zählen zu können und so die Macht des Fußballs auf unserer Seite zu haben, um mehr Aufmerksamkeit zu erzeugen und schließlich unsere Mission in Sachen Wasser voranbringen zu können."

Damian Willoughby, Senior Vice President of Partnership bei der City Football Group, dem Konzern von Manchester City: "Wir von Manchester City wollen den Fußball als Plattform nutzen, um den Alltag der Menschen weltweit zu verbessern. Daher freuen wir uns sehr, Xylem bei dieser wichtigen Kampagne unterstützen zu dürfen."

Joseph Vesey, Senior Vice President und Chief Marketing Officer von Xylem, fügte hinzu: "Bei Closer Than You Think dreht sich alles um eine globale Sicht auf das Wasser. Wir wollen die nächste Generation der Fans inspirieren, Wasser mit anderen Augen zu sehen. Mit der Unterstützung der Spieler und Spielerinnen von Manchester City und New York City FC haben wir hier die einzigartige Chance, Millionen Fans auf der ganzen Welt zu erreichen und über drängende Problematiken zu informieren, die uns alle betreffen."

Im Rahmen der mehrjährigen Partnerschaft zwischen Xylem und Manchester City half die Mannschaft im indischen Bangalore bei der Bereitstellung sauberer Wassertürme, Schulungen zu Wasser und Hygiene sowie zu Sport und Führungsqualitäten. Die Arbeiten der Initiative kommen dieses Jahr über 5.000 Kindern zugute. Das Projekt "Water Goals" von "Cityzens Giving", gesponsert von Xylem, lag bei den sechs Projekten von Manchester Citys jährlicher Gemeindeinitiative Cityzens Giving Global mit über 450.000 Stimmen von Fußballfans auf der ganzen Welt ganz vorne. Das Projekt "Water Goals" in Bangalore ist Teil der Dauerinitiative zu sozialer Verantwortung von Xylems Watermark-Programm, das gemeinsam mit Xylems Partner Planet Water Foundation für den Bau von Wassertürmen verantwortlich ist.

Über Xylem

Xylem (XYL) ist ein weltweit führender Anbieter von Wassertechnologie, der bestrebt ist, innovative Technologielösungen für die wasserbedingten Herausforderungen der Welt zu entwickeln. Die Produkte und Dienstleistungen des Unternehmens dienen dem Transport, der Behandlung, Analyse, Überwachung und Rückführung von Wasser im Umfeld von Energieversorgungsunternehmen, Industriebetrieben und Wohn- und Geschäftsgebäuden. Xylem bietet auch ein führendes Portfolio an Lösungen für intelligente Verbrauchsmessung, Netzwerktechnologien und moderne Infrastrukturanalysen für Wasserversorgungsunternehmen, Gaswerke und Stromversorger. Die rund 17.000 Angestellten des Unternehmens verfügen über ein breitgefächertes Anwendungs-Know-how mit starkem Fokus auf umfassende, nachhaltige Lösungen. Der Hauptsitz befindet sich in Rye Brook, New York, und der Umsatz betrug 2018 5,2 Milliarden US-Dollar. Über zahlreiche markführende Produktmarken ist Xylem in über 150 Ländern weltweit tätig.

Der Xylem stammt aus dem Altgriechischen. Xylem ist das Gewebe, das in Pflanzen Wasser transportiert, und verdeutlicht so die technische Effizienz unseres Wassergeschäfts durch eine Verbindung mit dem bestmöglichen Wassertransportsystem überhaupt dem aus der Natur. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.xylem.com.

Über Xylem Watermark

Xylem Watermark, das Unternehmensprogramm für soziale Investitionen, wurde 2008 mit dem Ziel gestartet, sichere Wasserressourcen zu schützen und Gemeinden rund um die Welt zur Verfügung zu stellen. Außerdem möchte das Programm Informationen zu wasserbedingten Problematiken bereitstellen. 2016 launchte Watermark mithilfe von Freiwilligen aus dem Unternehmen ein dreijähriges Programm, um die Angestellten noch stärker in soziale Dienste in den Gemeinden einzubinden.

Über den Manchester City Football Club

Manchester City FC ist ein Fußballclub der englischen Premier League, der 1880 als St Mark's West Gorton gegründet wurde. Er wurde 1894 offiziell in Manchester City FC umbenannt und hat seitdem den Europapokal der Pokalsieger, vier League Championship-Meistertitel, darunter dreimal den Premier-League-Titel (2012, 2014, 2018), und fünfmal den FA Cup gewonnen. Manchester City ist eine von acht Mannschaften, die die City Football Group ausmachen, der auch New York City FC und Melbourne City FC angehören.

Unter Manager Pep Guardiola, einem der am höchsten dekorierten Manager im Fußball weltweit, spielt Manchester City seine eigenen und die Heimspiele der UEFA Champions League im Etihad Stadium, einem spektakulären Stadion mit 55.000 Plätzen, das den Club seit 2003 beheimatet. Heute gehört das Stadion zum erweiterten Etihad Campus, der auch die City Football Academy umfasst, eine hochmoderne Trainings- und Jugendförderungseinrichtung mitten in East Manchester. Das Academy Stadium bietet 7.000 Zuschauern Platz und die City Football Academy ist auch der tägliche Trainingsort und das Heimspielstadion der Frauenfußballmannschaft und der Elite Development Squad.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.mancity.com.

