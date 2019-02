Bei Kraft Heinz folgte auf eine lange Durststrecke in der Aktien-Kursentwicklung ein weiterer Absturz. Was überwiegt auf diesem Discount-Niveau - die Chancen oder die Risiken? Schauen Sie hierzu in einen kurzen Auszug aus einem längeren Interview, das am 27. Februar mit Hans A. Bernecker über verschiedene Markt-Schlaglichter geführt wurde. Viel Spaß beim Anschauen.



Das Video gibt es auf unserer Facebook-Seite zu sehen:https://www.facebook.com/bernecker.info/



In dem Gesamt-Interview, einsehbar über das (kostenpflichtige) Bernecker TV Programm ging es beispielsweise um diese Themen:++ Markttechnik++ Konjunkturschlaglichter++ Exit vom Brexit?++ Veränderte Denkrichtung bei der FED?++ BASF++ Kleinere Chemie-Spezialitäten Wacker Chemie und Lanxess++ Kraft Heinz - Mut zum Einstieg?++ General Electric als Blaupause?