Die Berliner Initiative "Deutsche Wohnen enteignen" will alle Wohnungsunternehmen mit mehr als 3.000 Wohnungen in Berlin enteignen. Dazu gehört auch Vonovia. Dessen Chef zeigt Verständnis für die harte Linie, sieht darin aber nicht die Lösung des Problems. An der Börse ist Vonovia momentan nicht gefragt.

