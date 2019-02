Holmes Investment Properties PLC: Baugenehmigung für das erste EveryoneEntertained Leisure Venue DGAP-News: Holmes Investment Properties PLC / Schlagwort(e): Sonstiges Holmes Investment Properties PLC: Baugenehmigung für das erste EveryoneEntertained Leisure Venue 27.02.2019 / 17:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. 27. Februar 2019 Holmes Investment Properties Plc Baugenehmigung für das erste EveryoneEntertained Leisure Venue Holmes Investment Properties Plc (Berlin: J16), die britische Immobilieninvestmentgesellschaft mit Schwerpunkt auf den Freizeitsektor, freut sich bekannt zu geben, dass Every Entertained Limited ("EvEnt"), die sich im Mehrheitsbesitz von Holmes Investment Properties Plc befindet, die Baugenehmigung erhalten hat für die Entwicklung seines ersten EveryoneEstertained-Zentrums in Newcastle-upon-Tyne. Die Eröffnung des neuen Veranstaltungsortes EveryoneEntertained mit einer Fläche von 70.000 m² ist in Royal Quays vorgesehen. Unter anderem wird dort eine einziehbare Stahlkuppel errichtet, die bei gutem Wetter die Gelegenheit für Outdoor-Aktivitäten bietet. Der Veranstaltungsort, der erste in Großbritannien, wird ca. 80 neue Arbeitsplätze vor Ort schaffen. Es werden zahlreiche Indoor-Aktivitäten für alle Altersgruppen sowie ein Speisen- und Getränkeangebot für die zahlreichen Kunden angeboten. Das Hauptgebäude, das zu einem Aktivitäts- und Entertainmemtzentrum entwickelt wird, das Besucher immer wieder zurück in die Gegend von North Shields zieht, bietet eine aktive Spielhalle, Paradrop-Virtual-Reality-Fallschirmspringen, Escape Rooms, Laser-Tag-Arena, enormes Softplay, lebensgroße Größe Fun Building Blocks und das Straßenküchencafé des Zentrums. In der Kuppel können sich die Besucher über Dinosaurier-Abenteuergolf, Hochseile für Erwachsene und Kinder sowie Kletterwände freuen. In einem beliebten Freizeit- und Einkaufszentrum neben dem geschäftigen Royal Quays Outlet Center gelegen, ist der Veranstaltungsort von EveryoneEntertained gut positioniert, um neue Besucher aus der Umgebung anzulocken. Es ist sowohl mit dem Auto als auch über eine Reihe von öffentlichen Verkehrsmitteln, darunter zwei nahegelegene U-Bahnstationen und mehrere Bushaltestellen zu erreichen. Grant Right, Geschäftsführer von Everyone Entertained, kommentierte: "Wir freuen uns über die Zustimmung zu unserem ersten Zentrum im Nordosten. Wir glauben, dass es ein aufregendes und innovatives Konzept darstellt, an dem sich alle erfreuen können. "Wir freuen uns jetzt darauf, in die nächste Phase der Projektentwicklung einzusteigen und Teammitglieder und Kunden zu begrüßen, um unsere erstaunlichen Aktivitäten zu testen, wenn wir unsere Türen später in diesem Jahr öffnen." Anfragen: HIP AG Martin Eberhardt, Chairman Yellow Jersey Charles Goodwin +44 7825 916 715 Georgia Colkin hip@yellowjerseypr.com Hinweise für Redakteure Holmes Investment Properties Plc (Berlin: J16) ist eine auf den Freizeitsektor spezialisierte britische Immobilieninvestmentgesellschaft, die seit 2011 an der Berliner Börse notiert. Über die Tochtergesellschaften, UK Adventure Parks Ltd und HIP Entertainment Properties, arbeitet HIP mit Immobiliengesellschaften zusammen, um geeignete Grundstücke zu identifizieren, diese Grundstücke im Rahmen von Optionsvereinbarungen zu erwerben, Planungsgenehmigungen zu erhalten, das Freizeitzentrum nach den Spezifikationen des Betreibers zu errichten und deren Erträge zu maximieren. Es werden zuvor vereinbarten langfristigen Mietvertrag mit einer vereinbarten Rendite angestrebt. Da der Freizeitmarkt zusammen mit der Anzahl der Freizeitzentren in Großbritannien weiter wächst, beabsichtigt HIP, mit schnell wachsenden Unternehmen zusammenzuarbeiten, um in den nächsten 5-6 Jahren mindestens 12 Freizeitzentren zu entwickeln und dadurch den Wert des Unternehmens erheblich zu steigern. 27.02.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Holmes Investment Properties PLC 53 Davies Street W1K 5JH London Großbritannien Telefon: + 44 203 709 7120 E-Mail: david@hip-prop.co.uk Internet: www.hip-prop.co.uk ISIN: GB00B61DTR94 WKN: A1H654 Börsen: Freiverkehr in Berlin Ende der Mitteilung DGAP News-Service 781923 27.02.2019 ISIN GB00B61DTR94 AXC0259 2019-02-27/17:00