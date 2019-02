DGAP-DD: Fresenius SE & Co. KGaA deutsch Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen 27.02.2019 / 17:05 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. 1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen a) Name Titel: Vorname: Stephan Nachname(n): Sturm 2. Grund der Meldung a) Position / Status Position: Vorstand b) Erstmeldung 3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht a) Name Fresenius SE & Co. KGaA b) LEI XDFJ0CYCOO1FXRFTQS51 4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung Art: Aktie ISIN: DE0005785604 b) Art des Geschäfts Kauf Geschäft eines Vermögensverwalters c) Preis(e) und Volumen Preis(e) Volumen 48,61 EUR 20805,08 EUR 48,62 EUR 59510,88 EUR 48,63 EUR 88068,93 EUR 48,63 EUR 4328,07 EUR 48,63 EUR 25384,86 EUR 48,63 EUR 25384,86 EUR 48,63 EUR 25384,86 EUR 48,63 EUR 25384,86 EUR 48,63 EUR 29032,11 EUR 48,63 EUR 29032,11 EUR 48,63 EUR 6370,53 EUR 48,63 EUR 39341,67 EUR 48,63 EUR 57237,51 EUR 48,63 EUR 73042,26 EUR 48,63 EUR 1264,38 EUR 48,63 EUR 1264,38 EUR 48,63 EUR 42551,25 EUR 48,63 EUR 15464,34 EUR 48,63 EUR 8461,62 EUR 48,63 EUR 8461,62 EUR 48,63 EUR 8169,84 EUR 48,63 EUR 15367,08 EUR 48,63 EUR 25433,49 EUR 48,63 EUR 18771,18 EUR 48,63 EUR 14345,85 EUR 48,63 EUR 24315 EUR 48,67 EUR 4477,64 EUR 48,67 EUR 69987,46 EUR 48,67 EUR 77823,33 EUR 48,67 EUR 5889,07 EUR 48,67 EUR 63465,68 EUR 48,67 EUR 58988,04 EUR d) Aggregierte Informationen Preis Aggregiertes Volumen 48,6405 EUR 972809,8400 EUR e) Datum des Geschäfts 2019-02-26; UTC+1 f) Ort des Geschäfts Name: Xetra MIC: XETR 27.02.2019 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Fresenius SE & Co. KGaA Else-Kröner-Straße 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Deutschland Internet: www.fresenius.com Ende der Mitteilung DGAP News-Service 49211 27.02.2019 ISIN DE0005785604 AXC0266 2019-02-27/17:05